滙豐控股︰擬控制營運支出　維持穩定派息

滙豐控股(00005)集團財務總監邵偉信接受訪問時表示，集團未來焦點將集中控制營運支出，並於2020年前達成多財務策略目標，重申維持全年每股派息0.51美元穩定股息政策。



滙控首季的收入增長率與支出增長率之差(Jaws Ratio)為6%，對於年內能否合乎目標持續正數，他認為，現時必須努力控制營運開支增速，但強調未見有大規模裁員需要，而實際上，今年首季僱員數目有增加，進一步推動收入增長。



他解釋，以亞洲如香港市場等表現相當理想的地區為例，集團自然有增聘人手需求；相反，其他表現一般的市場，則有機會進行人手調整。營運開支方面，他指集團將持續大量投放於數碼化業務。



值得留意的是，該行首季有形股本回報率(ROTE)為10.6%，較2020年前達11%水平的集團目標仍差0.4個百分點。他表示，集團不會刻意提早完成目標，又指香港及內地市場的信貸成本理想；相反，對受脫歐情緒影響的英國市場較感擔憂，坦言集團未來的信貸成本有機會因而上升。

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