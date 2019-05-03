【地產專題】升幅癲過豪宅！呢個公屋按月飆兩成

二手資助房屋樓價跟隨大市「V形」反彈，連未補價公屋都被搶購，刺激樓價急升。《東網》追蹤的10個熱門公屋中，有8個的最新第二市場平均成交呎價較低位彈升逾一成，當中有屋邨按月急漲逾兩成，升幅勁過豪宅。



綜合房委會數據，10個交投較活躍的公屋中，以鴨脷洲利東邨最癲，樓價在短短一個月已改頭換面。該屋邨4月錄兩宗未補價買賣，平均實用呎價8,857元，較3月低位大幅上升26.6%。當中，有單位實用呎價衝上9,184元，貴絕全港未補價公屋。而近月搶手的實用面積381方呎單位，成交呎價亦高逾8,500元。



相比之下，該屋邨3月錄9宗未補價買賣，雖屬近年最旺，但成交價參差，個別實用呎價不足5,000元，拉低整體平均呎價至去年樓市調整以來低位。美聯丘松原指，未補價放盤最平叫190萬元，逼近同類紀錄價。



九龍方面，深水埗李鄭屋邨升幅可觀，去年10月低位時第二市場平均實用呎價不足6,000元，其後逐步收復失地，今年3月錄得6宗未補價成交，平均實用呎價直逼7,200元。雖然4月買賣降至兩宗，但呎價續漲至7,319元，較低位累漲26.5%。



●李鄭屋邨叫價升三成

中原溫志聰指，李鄭屋邨上月交投放緩，主要原因是長沙灣新居屋搶去居二市場購買力，惟業主叫價仍然進取，三房最平未補價放盤仍叫價540萬元，較去年底420萬元紀錄價高近三成。不過，黃大仙竹園北邨則僅較低位回升不足一成，黃大仙鳳德邨亦只反彈14.2%。



至於新界區以公屋集中地的青衣升勢較凌厲。市場指，青衣邨4月錄3宗成交，受連環破頂帶動，平均實用呎價搶高至7,097元，較去年11月低位升約22.9%。而同區的長安邨4月平均實用呎價為6,304元，低位升18.5%。中原梁岳宏指，青衣邨目前最平放盤為實用面積385方呎，叫價205萬元。



此外，沙田公屋王顯徑邨4月實用平均呎價7,260元，較去年11月低位高出18.7%，超越去年6月高位的平均價。美聯鄒文波指，目前屋苑第二市場入場盤最平叫328萬元，較同類紀錄高出近一成。至於同區博康邨4月未補價平均實用呎價6,188元，較去年12月低位回升僅8.8%。



至於將軍澳方面，景林邨去年11月低位的第二市場實用平均呎價5,984元，其後重上「六字頭」，3月平均實用呎價6,804元，近半年升幅為13.5%。世紀21將軍澳魏仕良稱，該物業未補價放盤最低消費210萬元。



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●廿個年輕居屋 半數呎價破萬

市場搶盤潮擴散至公屋，與居屋樓價愈升愈高不無關係，尤其是有房委會擔保、可獲銀行批出長年期高成數按揭的年輕居屋更被搶貴，究竟目前這類居二市場樓價有幾「離地」？



房委會的4月成交數據顯示，20個這類年輕居屋之中，有一半屋苑的未補價平均實用成交呎價已突破1萬元關口。當中，港島最貴為筲箕灣愛蝶灣，平均實用呎價12,069元；而香港仔逸港居平均實用呎價10,135元；即使是偏離港島鬧市的赤柱龍德苑，平均實用呎價亦漲至9,506元。



九龍方面，鑽石山采頤花園、藍田鯉安苑、黃大仙瓊軒苑、樂富德強苑等，第二市場平均實用呎價已升至「五位數」，其中受惠未來港鐵沙中線的采頤花園，未補價平均實用呎價直逼12,000元。至於將軍澳年輕居屋寶盈花園，平均實呎成交價11,628元，而同區康明苑平均呎價亦即將告別「四位數」。



至於新界區的青衣青宏苑、沙田愉翠苑，4月未補價平均實用呎價在1萬元以上水平，其中前者上月連環創新高，平均實用呎價高見12,560元。至於馬鞍山錦豐苑平均實用呎價亦逼近1萬元。



另外，天水圍最貴的未補價居屋天盛苑，4月有個別成交實用呎價突破9,000元，推高平均呎價至8,464元，補地價後比嘉湖山莊還貴。至於屯門富健花園及龍門居，4月居二平均實用呎價分別為7,568元及8,226元。至於入場門檻較低的粉嶺年輕居屋雍盛苑，第二市場實用平均呎價7,403元。



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●新居屋面世 購買力料短暫凍結

3月份資助房屋未補價第二市場價量齊升，但4月交投明顯降溫。香港置業行政總裁李志成認為，隨着新一期新居屋逾4,800伙將於5月推出，部分居二市場購買力或被凍結，相信有待抽籤塵埃落定，落空的向隅客回流市場，才令交投回穩。



他又指，聯儲局維持利率不變，意味低息環境持續，加上中美貿易戰緩和，香港樓市在剛性需求的支持下，後市仍樂觀。



另外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮預期，新一批新居屋將盡吸購買力，未來數個月居二市場將旺價不旺市，但樓價上揚，加上部分去年已獲發購買證的白居客要年內入市，居二市場短暫降溫後，將再旺起來。他續說，私樓樓價急升，帶動未補價居屋水漲船高，部分實用呎價超過1萬元，令部分綠表客及白居二客，向性價比較高的公屋第二市場入手，加速該類物業樓價上升。而位置優越的物業最受捧，有機會跑贏大市。



●75公居屋上月呎價破頂

事實上，據房委會數據，3月未補價第二市場公屋及居屋錄約454宗成交，惟4月份無以為繼，交投量急跌至172宗，按月減約36%。不過，首季居二市場氣氛火熱，有多達75個未補價公屋及居屋，在第二市場創下呎價新高。



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