幫手鑑定兼中介　國產「炒波鞋App」狂吸金！估值料達78億

內媒報道，國產波鞋交易平台「毒」完成新一輪融資，投資方為俄羅斯富豪Yuri Milner旗下的創投基金DST Global，據悉，本輪融資後，該國產波鞋交易平台最新估值已達10億美元(約78億港元)，進身「獨角獸」企業行列。



DST在中國的投資項目包括美團點評(03690)、小米集團(01810)、滴滴出行、字節跳動、阿里巴巴等。據了解，去年「毒」曾獲得來自高榕資本、紅杉資本中國、普思資本的數千萬美元融資。



該平台是目前內地最大的波鞋交易平台，通過「C2B2C」模式(即是「消費者-企業-消費者」)，作為中間鑑定方和平台方，幫助買賣雙方對接。具體來說，買家拍下波鞋後，賣方需要自己發貨到該平台，經過鑑定後，再由其寄送給買家。據了解，該平台目前的盈利模式是抽取賣方成交價的7.5%至9.5%作為佣金，以及收取買家的鑑定費每件人民幣5元。



消息人士透露，保守估算，該平台預計去年全年營收可達20至30億元人民幣，2019年達到60至70億元人民幣。而今年3月該平台的月活躍用戶逾140萬。



波鞋轉賣也被稱為波鞋二級市場。根據潮流媒體網站Highsnobiety公布波鞋行業觀察報告，全球二級波鞋交易市場規模或已達到60億美元(約468億港元)，在海外，由Stadium Goods、Grailed、StockX、GOAT等組成的龍頭平台梯隊已逐漸穩定。



StockX在去年完成4,400萬美元的B輪融資，當時年營收已經超過7億美元(約54.6億港元)。而據外媒Recode最新報道，StockX正以超過10億美元的估值尋求新一輪融資，而DST也極有可能成為此輪融資的領投基金。



經過此輪融資後，「毒」除了進身首隻國產波鞋交易平台的獨角獸，亦有望位列StockX、GOAT等全球三大波鞋交易平台之一。然而，據聞StockX等海外平台已有進軍中國市場的計劃，勢必令內地波鞋交易市場的競爭將會進入白熱化階段。



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