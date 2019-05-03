新股魔咒重現！美Beyond Meat狂飆反是股市噩耗？

歷史顯示，每逢有新股在招股時反應異常熱烈、又能在上市首日讓投資者獲利甚豐，事後都會成為股市牛市見頂的魔咒，目前就在美股重現！



外國傳媒報道，美國人造肉初創企業Beyond Meat周四(5月2日)在美國上市，首日表現氣勢如虹，收報65.75美元，較招股定價25美元狂飆1.63倍，創近20年首日表現最佳新股紀錄，市值亦一下子由15億美元，狂飆至38億美元。



該股在招股時已甚獲投資者追捧，不但調高定價到23至25美元，較原先提高4美元，更將發售股數由875萬股，擴大至963萬股。



資料顯示，已經幾乎20年沒見過市值2億美元以上企業，在新股上市時出現如此驚人的升勢，對上一次是2000年3月科技相關股Palm Inc.，當年亦是科網泡沫頂峰，股市於同月見頂！值得留意的是，目前亦是標指創下新高的月份。



較近年的例子亦有中國科網公司Youku.com於2010年12月在美國掛牌，股價首日急飆1.15倍。同樣地，股市之後就經歷「歐債危機」，跌到2011年10月才見底。

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