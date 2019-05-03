股東股權變動一覽



聯交所股權變動資料顯示，中興通訊(00763)於4月30日獲摩根大通增持605萬股，最新持股數目3,961萬股。



富力地產(02777)於4月30日獲摩根大通增持93萬股，最新持股數目5,108萬股。



金風科技(02208)於4月30日獲摩根大通增持204萬股，最新持股數目3,906萬股。



新秀麗(01910)於4月26日獲施羅德增持1,330萬股，最新持股數目8,601萬股。



洛陽鉬業(03993)於4月30日獲GIC Private Ltd增持498萬股，最新持股數目約2.38億股。



申萬宏源(06806)於4月26日獲高盛增持約2.27億股，最新持股數目約6.03億股。



楓葉教育(01317)於4月29日、30日及5月2日獲任書良合共增持502萬股，最新持股數目紉15.12億股。



偉仕佳杰(00856)於5月2日獲劉莉增持101萬股，最新持股數目5.91億股。



國際家居零售(01373)於5月2日獲魏麗霞增持50萬股，最新持股數目約3.46億股。



利寶閣集團(01869)於4月26日獲廖少娟增持28萬股，最新持股數目約4.83億股。



康哲藥業(00867)於5月3日獲Treasure Sea Ltd增持50萬股，最新持股數目約10.91億股。



中盈盛達融資擔保(01543)於4月30日獲吳志堅增持5萬股，最新持股數目8,399萬股。



恒都集團(00725)於5月2日獲孟振雄增持8萬股，最新持股數目約1.45億股。



百信國際(00574)於4月30日及5月2日獲陳燕飛合共增持140萬股，最新持股數目約7.6億股。



順豪物業(00219)於5月2日獲鄭啓文增持2萬股，最新持股數目約3.67億股。



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中國平安(02318)於4月29日被摩根大通減持5,456萬股，最新持股數目約11.49億股。



春立醫療(01858)於4月30日被AREO HOLDINGS LTD減持12萬股，最新持股數目196萬股。



天立教育(01773)於4月30日被Sky Vista Ltd減持384萬股，最新持股數目約1.02億股。



瑞聲科技(02018)於4月29日被摩根大通減持719萬股，最新持股數目約1.56億股。



中信國際電訊(01883)於4月30日及5月2日被陳天衛合共減持419萬股，最新持股數目432萬股。



泓富產業信託(00808)於4月30日及5月2日被ARA Asset Management (Prosperity) Ltd合共減持78萬股，最新持股數目607萬股。



綠城中國(03900)於4月29日及30日被宋衛平合共減持66萬股，最新持股數目約2.32億股。

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