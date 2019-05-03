零售管理協會：港4月市道恐更差　五一長假難寄厚望

香港零售管理協會主席謝邱安儀於電話會議中表示，3月零售業總銷貨值跌幅較2月明顯收窄，情況似乎有所好轉。不過，她提醒，今年3月較去年同期多出一個周末，天氣狀況也不錯，加上期內香港舉行了方程式賽車等大型活動，均有助刺激消費。



展望4月，零售業界認為表現或較3月差，預測錄得按年持平或輕微下跌，主要由於月內天氣不佳，以及外圍不明朗。她透露，雖然中美兩國貿易談判似乎接近尾聲，但行業需時復甦，估計即使中美雙方達成共識，最快也要到第4季傳統零售旺季，消費情緒才會有起色。



五一長假方面，她指出首2天訪港旅客按年增加24%，但受去年同期市場正持續回暖的高基數效應影響，業界預測期內銷售相對持平，相信期內日用民生消費品表現會較好，珠寶鐘錶等高消費品則表現持平或微升。

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