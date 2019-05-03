比特幣升穿5700美元　專家料下半年突破6千關口

外國傳媒報道，有交易平台報價顯示，虛擬貨幣「一哥」比特幣周五(5月3日)升穿5,700美元水平，高見5,724美元，創去年11月以來新高。



Fundstrat策略師Robert Sluymer在周四(5月2日)發表最新報告指出，比特幣正處於「長期復甦的早期階段」，可望於今下半年升穿6,000美元。



值得留意的是，他過去成功估中比特幣走勢，曾於去年11月警告，由於比特幣急跌(當時約5,500美元)，可能需要數個月才能收復回失。在他發表言論後，比特幣數周內急瀉至3,100美元左右，直到今年4月初才重返5,000美元之上，目前更收復失地。



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