新盤UPDATES︰多個一手樓盤周末開售　料推高本月銷量

一手住宅市道熱鬧，各區多個樓盤周末大混戰，勢將大幅推高本月新盤銷量。同時，各區高價物業亦續受追捧，破頂成交湧現。



●3大新盤共錄逾2.63萬票登記 凍資逾25億

3大新盤明日(5月4日)合共推出逾1,100伙搶客，各項目已相繼截止接受認購，合共錄得逾2.63萬個登記，凍結市場資金逾25億元。



當中以會德豐地產旗下將軍澳日出康城MONTARA收票最多，今午(5月3日)截止接受認購共錄逾1.8萬個登記，創出逾20個月以來新盤收票最多紀錄，超額認購逾35倍，發展商估計明日開售500伙可望沽清。



而新世界發展(00017)旗下何文田新盤瑧樺，今午(5月3日)12時正式截票，累收逾2,600張入票，超額認購近10倍。



●MONTARA累錄逾1.8萬個認購登記 超購35倍

大型新盤盡吸樓市購買力。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城MONTARA，今午(5月3日)截止接受認購共錄逾1.8萬個登記，已創下公司開盤最多收票等多項紀錄，超額認購逾35倍，明日開售500伙料可沽清。資料顯示，該盤亦成逾20個月以來新盤票王。



他指出，入票人士中不少為有意大手認購2至4伙的大手客，共佔逾400個登記。今日將會公布抽籤結果，明日早上9時起開盤，整批單位折實平均呎價14,704港元，市值約39.45億元，大手時段最多可售200伙。



同系區內MONTEREY剛沽出最後1座洋房，為Villa 12號屋，呎價3.3萬元，成交價6,613.2萬元。項目22座洋房已沽清，套現近12億元。



●瑧樺截票累收逾2600登記 超購近10倍

新世界發展(00017)旗下何文田新盤瑧樺今午(5月3日)12時正式截票，消息指項目累收逾2,600張入票，超額認購近10倍，市場反應理想。截票前展銷廳氣氛熱鬧，準買家及地產代理把握最後機會入票。



抽籤結果稍後將於荃灣愉景新城展銷廳公布，並上載於發展項目網頁。項目明早於開售，盡推項目240伙，價單市值近22億元。



●柏傲山最後兩伙複式大宅售出 套現逾3.3億

高價豪宅需求殷切，新世界發展(00017)的北角柏傲山成功標售最後兩伙複式大宅，套現逾3.3億港元。



上述單位包括第2座32及33樓A單位，面積3,365方呎，連3個車位成交價逾1.85億元，呎價55,034元。另外，第6座32及33樓A單位，面積2,835方呎，連3個車位成交價逾1.51億元，呎價53,263元。



項目全盤358伙沽清，連售出車位共套現逾108億元。



●巴丙頓山頂層複式戶呎價5.3萬 創項目新高

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)的西半山巴丙頓山，今日(5月3日)沽出21樓及22樓頂層複式B室，成交價8,501.2萬港元。單位實用面積1,604方呎，設有65方呎平台及707方呎天台，是次成交呎價53,000元，創項目呎價新高紀錄。



●富豪‧山峯19號屋以近9385萬售出 每呎逾3.1萬

百利保控股(00617)等旗下沙田九肚富豪‧山峯透過招標方式售出19號屋，為項目首幢沽出的洋房。上址實用面積3,011方呎，花園面積1,632方呎，連兩個車位成交價近9,385萬元，呎價31,168元。



●全‧城滙加價重推單位 呎價2.4萬沽創新高

華懋集團旗下荃灣全‧城滙，加價達40%重推的8座37樓A室，已落實以2,040萬元售出，呎價2.4萬元，料創項目新高。



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