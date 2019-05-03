樓價UPDATES︰北角新樓獲區外買家青睞

北角區近年有不少新落成的住宅，吸納不少外區買家遷入，區內DIVA剛錄得一宗同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●DIVA高層A室三房戶，實用面積717方呎，座向南面望街景，獲區外換樓人士以約1,680萬元承接，實用呎價23,431元。原業主於2014年3月以1,516萬元購入上址作投資用途，持貨逾5年帳面獲利約164萬元。



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九龍區



●二手氣氛暢旺，租務市場同樣受到帶動。紅磡環海．東岸一個實用面積352方呎單位，連平台，以約1.95萬元租出，實用呎租約55.4元。若以業主於2015年購入價計，租金回報率3.5厘。



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新界區



●西貢寶石小築位於白沙灣，環境清幽。該屋苑雙號屋，實用面積1,294方呎，以2,350萬元易手，實用呎價18,161元。原業主於2009年10月購入上址，當時作價1,350萬元，持貨至今轉售，帳面獲利1,000萬元。



●屯門啟豐園4座高層E室兩房戶，實用面積326方呎，早前以508萬放盤，至今累積減價43萬元，獲買家以465萬元購入，實用呎價為14,264元。



●屯門大興花園2期1座中層F室，實用面積447方呎，以兩房設計，在零議價下以1.15萬元租出，實用呎租25.7元。



●沙田希爾頓中心C座低層03室，實用面積427方呎，間隔為兩房，議價後以599.8萬元易手，實用呎價約14,047元。原業主於2016年以400萬元入市，持貨3年沽出，期內升值約50%。

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