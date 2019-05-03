丹麥小城建西歐第一高廈　預示歐洲經濟大冧已近？

外國媒體報道，「摩天大樓詛咒」恐再臨歐洲，此前丹麥服裝快消品牌Bestseller計劃建造高達約319.7米的「The Tower & Village」作為新總部，建成後將成為西歐第一高樓。



The Tower & Village選址位於人口只有7,000人的丹麥小城布蘭德。Bestseller老闆、身家高達72億美元的丹麥首富、英格蘭第二大私人土地地主Anders Holch Povlsen顯然想將這個建築成為打造丹麥、以至歐洲的新地標。



不過，在經濟學家眼中，建設此類創紀錄的大樓往往是經濟泡沫最高點的表現，大名鼎鼎的「摩天樓詛咒」，正是印證這種物極必反現象的規律。



事實上，丹麥自2012年起就進入了負利率時期，也是目前經歷這種非正常貨幣政策時間最長的國家。有評論指，經歷了長期低利率時期的歐洲有理由為下一次「泡沫破裂」提前準備起來了。



丹麥作為標普評級下少有的幾個仍維持在AAA評級的國家，過去幾年資金蜂擁而入，目前丹麥十年期國債的收益率大約在0.017%。



丹麥央行推行零利率或者負利率政策之後，經濟就出現了不可逆轉的扭曲，這種抑制存款、鼓勵借貸和投機的做法很快就收到了回報：2012年以來丹麥房價累計上升了50%。



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