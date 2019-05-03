要增產幾多原油？沙特與美國正暗中角力

石油輸出國組織(OPEC)最大產油國沙特阿拉伯承諾會提高原油產量，以填補伊朗石油被美國禁出口的需求缺口。然而，燈光背後，沙特利雅得政府正與華盛頓暗中角力。



外國媒體引述消息透露，美國正敦促重啟一個由沙特和科威特共同擁有的油田投產，以增加原油供應，該油田每天可生產50萬桶原油。



與此同時，沙特正游說OPEC改變計算市場是否供應充足的方法，以向美國證明不需要更多原油，因該國需要藉較高油價來保持國家預算平衡。



沙特將在5月9日於經濟首都吉達的技術會議上，與其他產油國討論沙特應該額外生產多少原油，相信美國總統特朗普會緊盯會議。早前沙特能源大臣法利赫表示，沙特原油產量至少在5月底前，仍低於每日1,000萬桶。

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