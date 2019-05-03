「鱷王」達利奧投資傳奇！12歲做「炒神」　33歲輸到破產

全球最大對沖基金Bridgewater創辦人、回報跑贏索羅斯而號稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)，目前旗下基金管理資產規模達1,600億美元，可謂名成利就，他的投資路是如何的呢？不說不知，原來他在「孩童」的時候已是一名成功的投資者！



他回憶，就在12歲的時候，即1960年代初期，當時在高爾夫球場上當「球童」(即所謂執波仔)，賺到些錢，只想把錢拿去「錢滾錢」，而他認識的每個人都在談論股票市場。



他說：「在1960年代，當時的股市是前所未見的火熱。基本上，你去剪頭髮或做其他事宜，人們都在談論股市。因此，當我在高球場時，打高球的人都會與我談論股市。」



他指出，當時做「球童」每個袋收費6美元，最後賺到大約300美元，並將錢買入東北航空(Northeast Airlines)。這是一所在波士頓營運的公司，及後在1972年被達美航空收購。



他憶述，買入該股的原因很幼稚！首先，是因打高球的人提及過，即「聽消息」聽回來的；其次，該股當時很便宜，是他知道的所有股份之中，唯一一隻每股股價低於5美元。他回想當時「貪平」是極之愚蠢，因為該公司是瀕臨破產。不過，由於股市火熱，雖然入市原因幼稚，但都有錢賺！此後就踏上買股投資之路。



【曾在1982年一鋪清袋破產】

當然，他的投資路絕不是一帆風順，但沒有怨天尤人，吸取教訓後東山再起。



他透露，自己曾在1982年(當年約33歲)破產，失去過所有財富，這段經歷令他改變了做決定的方法，學會了「恐懼及謙卑」。他坦言，有了這段經歷，才造就了他創立Bridgewater。



達利奧當年已創立了Bridgewater約7年，當時觀察到美國銀行業向拉丁美洲過度放貸，於是覺得市場人士過度樂觀，因在1982年初，拉丁美洲國家已負債超過3,270億美元，但美國銀行業仍想在該市場賺取高回報，「爆煲」顯然是早晚的事。



結果如他所料，就在1982年8月，墨西哥財長在紐約聯儲銀行會見100位國際銀行家，告訴該國不能償還800億美元債務，其中200億至300億美元屬於美國銀行業，主因是油價突然大跌令墨西哥披索大幅貶值，從而推高利率，使該國經濟崩潰。更糟糕的是，墨西哥債務重組觸發「骨牌效應」，其餘15個拉丁美洲國家跟隨。



達利奧說：「我當時在想，美國經濟及股市一定會狂冧，但結果竟然是狂升！」主因是在1982年8月，聯儲局立即減貼現率拯救市場，令達利奧「一鋪清袋」狂輸。



【向爸爸借入4千美元度日】

他坦言，當時自己太專注拉丁美洲債務問題，沒有考慮其他資訊，亦沒有預期會有救市行動。「這次我輸了自己的錢，也輸了客人的錢，我需要破產，並要向爸爸借入4,000美元度日，非常非常慘、感到萬分痛苦。」



不過，他並無自暴自棄，反而把此刻視為「自己人生中最好的課堂，因為這一役改變了自己的心態」。自此之後，他做每一個判斷時，除了明白自己已知道甚麼，更要尋找自己不知道甚麼，令自己可以做足對沖，小心翼翼地令投資更多元化，不會只賭單邊。



他說：「這經歷令我更開明，不會自我中心，更令自己恐懼進取。如果說我現時很成功，其實只不過是我在錯誤中，學到自己必須對不知道的情況謙卑而已。」他勸勉年輕人，一定要懂得「恐懼及謙卑」，「恐懼」是指不要孤注一擲；「謙卑」是指不要狂妄自大，沒有人是懂得所有事情。



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