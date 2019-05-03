「有得見就好見！」 內地券商朝拜巴郡兩老

股神巴菲特投資旗艦巴郡在每年五月第一個星期六，都會舉行「周年股東大會」，去年錄得4.2萬名來自全球各地的投資者親臨，當中據稱有10%是來自中國的投資者。由於有報道指，今年可能是「最後一場巴菲特主持的股東大會」，來「朝聖」的中國投資者隨時可能創新高。



畢竟股神和拍檔、巴郡副主席芒格今年分別達88歲和95歲高齡，「後巴菲特時代」已經來臨，往後股神能否再親身主持股東周年大會成疑。今年內地券商老虎證券就與財聯社以此為噱頭，招募內地資深投資者共赴巴菲特大會，名額廿名，行程由本月三日至五日。



老虎證券稱，以往巴郡股東會都是由巴菲特親自主持，並與老拍檔芒格一起回答投資者關於巴郡、美國當前經濟形勢、國際市場及投資等各類問題。小股東都會視為每年的投資發達聖經。



而在股東大會當日，該行會在當地舉辦投資者交流晚宴，安排投資者與該行資深分析師互動交流，探討如何把握新全球資產配置熱潮。



除了老虎證券外，內地眾多打着「巴菲特俱樂部」為旗號的投資團體，亦委派旅行社負責出團，舉辦短期五日四夜的奧馬哈朝聖團，以至長達十四日十二夜的「紐約、三藩市到奧馬哈」豪華團。行程包括參觀紐約以及三藩市金融區及奧馬哈股東大會。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth