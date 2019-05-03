【關注內在美】國產「整容股」NASDAQ上市爆升

整容，為大地帶來美女，亦令大家更睇重內在美？！發表呢個「整容論」嘅係國產醫學美容平台新氧科技(美股：SY)創辦人兼CEO金星。



佢語重深長咁叫大家細心諗諗，其實整容會令成個世界更加公平。如果有一日整容成本非常低，技術非常發達，當每個男女都一樣可以整到個樣好靚，嗰陣時大家就會關注番內涵，咁未來世界唔係更加公平同美好咩？



其他人講呢個「整容論」可能唔夠說服力，但新氧周四(2日)正式登陸納斯達克，金星做整容做到美國上市，唔到你唔服喇啩。新氧今次集資約1.7億美元(約14億港元)，首掛股價表現認真靚仔，收報18.2美元，較招股價13.8美元升近32%。周五(3日)早段升6.59%，報19.4美元，最新市值飆上25億美元(約195億港元)今鋪金星心情實靚到絕！



而貴為內地第一隻赴美掛牌嘅「整容股」，金星爆畀絲絲聽，原來佢自己及屋企人都有整過容。金星話：「我媽媽係整容醫生，姐姐對雙眼皮係媽媽親自操刀。」



佢仲講起，當佢正式決定投身整容呢行，就毫不猶豫地攞自己開刀，打瘦面針。「喺整容當中，瘦面針係小兒科嚟啫，好似家常便飯咁，但我第一次做嗰陣其實都緊張到死。」



打完瘦面針，唔知係咪瘦面效果太好令佢愛上整容呢行，金星之後仲打埋玻尿酸、埋線、植髮同試埋光電類項目。佢仲上網寫整容日記同大家開心Share，儲落47萬粉絲，絲絲真係要叫佢一聲「整容達人」！



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