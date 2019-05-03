Adidas股價創新高　全靠...

外媒報道，運動服裝品牌Adidas周五(5月3日)公布首季度業績，期內純利6.32億歐元，按年升17.1%，高於市場預期。該公司股價飆升逾7%，高見246.75歐元，創下歷史高位。分析認為，其業績良好主要受大中華地區市場的表現帶動。



該公司首季大中華地區銷售額增長了16%，並帶動整個亞太地區增長12%。與此同時，北美地區銷售僅增長3%，歐洲銷售更是倒退3%。另外，該公司的網上銷售額亦按年增長四成。行政總裁Kasper Rorsted表示，今年公司有一個「成功的開始」。



Warburg Research分析師Joerg Philipp Frey認為，由於首季銷售表現及毛利率令人驚喜，故現時該公司的全年業績指引顯得十分保守。



不過，Adidas股價爆升亦引來淡友的覬覦。IHS Markit數據顯示，該公司的淡倉已較3月底時增加了一倍。



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