新股專輯：馬來西亞服裝供應商申上市

馬來西亞印花服裝供應商MBV International Ltd周五(3日)向聯交所遞交上市申請，南華融資為獨家保薦人。



初步招股文件顯示，該公司以自營品牌「Oren Sport」為客人提供客製化服裝，包括T恤、制服、外套等。文件又引述行業報告，2017年收益計，該公司為馬來西亞最大的可印花服裝供應商，市場份額約25.3%。



2018年財年，溢利按年倒退1.95%至2,041.9萬元馬元(下同)，收入5.05億元，按年增長5.05%，其中外套及制服的收入佔比分別為37.3%及31.2%，為最主要收入來源；毛利率按年升1.2個百分點至30.5%。



集資所得將用於增強及提高倉儲能力；加強銷售及營銷力度；升級及投資信息系統；開發一個電子商務銷售平台；戰略性收購及投資；一般運營資金。



另邊廂，醫藥合同研究機構(CRO)方達控股已通過上市聆訊，意味著短期內啟動招股程序。美銀美林及高盛為聯席保薦人。



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