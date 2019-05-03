想在中國賺大錢？首要明白「女人心」...

俗語有云：「女人心，海底針。」不過，若想在中國賺大錢，就是不能放棄「海底針」。外國傳媒報道，「女人經濟」正在中國蓬勃起來，目前誰能「俘虜」年輕女性的心，誰就能跑贏。



根據估算，過去5年，中國女性總花費大增81%，總額達6,700億美元。更重要的是，截至2018年，中國男女比例依然失衡，男性較女性多大約3,160萬人，但女性佔據着網上消費比例達55%，意味着女性更願意花錢。



有見及此，商家們亦各出奇謀，例如舉辦「公主節」、「女神節」、「蝴蝶節」等，推出優惠，務求打動女性消費，而且見效，尤其是在國際公認的「婦女節」！例如在2017年，女性在「婦女節」當日消費就單日大升64%。



有數據顯示，目前中國網上銷售佔比約35%，為全球之冠；相比之下，美國僅10.9%。在2013年，中國網上銷售額約2,800億美元，在2018年就飆升至1.34萬億美元，當中不少是1980、1990年代出生的年輕女性。足見女性消費在經濟增長的比重愈來愈高，尤其是網上。

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