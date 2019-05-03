軟銀抽身而退？傳千億美元願景基金將IPO

外國媒體報道，日本軟銀正考慮將其規模為1,000億美元的願景基金進行IPO(首次公開招股)。據悉該基金大約有三分之二的資金已經被花掉了，管理層正在思考如何籌集更多資金。



軟銀的發言人表示，願景基金對籌措資金的方式持開放態度，但至今未有正式的關於IPO的決定。



分析認為，軟銀尋求將願景基金IPO是一種退出策略，以實現從那些尚未有盈利的初創企業投資中鎖定利潤。



事實上，沙特主權投資基金和阿布扎比穆巴達拉基金才是願景基金的最大金主，為基金提供了近三分之二的資金。然而，早前有指兩者對基金表現並不滿意，因為一些投資的價格太高。



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