財經評論：上市新規滿周歲　新經濟股令人憂

香港交易所一年前落實上市制度改革，正式為「同股不同權」公司來港上市開綠燈。市場熱切期待，可惜一年過去，已上市的新經濟股紛紛破底潛水，門庭冷落。未來香港還要面對內地成立科創板所帶來的競爭，可謂挑戰重重！



新上市制度推行一年以來，已有40間新經濟公司在港上市，集資額超過1,500億元，佔期內新股集資額逾半。然而，投資者對新經濟股可謂由傾慕轉而變成惶恐，皆因這些股份上市後，股價大多是先升後跌，且業績虧損驚人，策略股東禁售期屆滿後，大量平貨湧現，股價猶如無底深潭，與十多年前細價股炒高再供股、合股的「吸血」大法，可謂異曲同工！



新經濟股上市後股價紛潛水，與上市定價估值過高、風險披露待完善等問題不無關係。正所謂「新糞坑，三日香」，「同股不同權」初期推出，投資者憧憬收入增長，對這些新興產業概念另眼相看，願意付出高估值來認購。可其實「同股不同權」公司多半處於投資期，且上市前進行過不少前期融資，股權分散，一旦禁售期過後，四面八方平貨出街，散戶叫苦，進退兩難！



另一方面，新經濟股為了成功上市，事前做了不少品牌推廣工作，以提高知名度，耗費了巨額開支，到上市後公布業績，醜婦終須見家翁，虧損程度令市場震驚。雖然上市招股書一般會有風險披露，但針對這類新股相關的特別風險，是否可在招股書中以更凸顯的方式，讓股民可輕易察覺，監管部門宜作檢討及跟進。



香港花了多年時間研究，希望藉着上市改革來吸取新經濟企業，但人算不如天算，此舉卻製造了大批長期股價低迷、買賣稀疏的股份！散戶見過鬼都怕黑，誰會再敢認購，在惡性循環下，本來計劃要來港上市的新經濟企業，難免會打退堂鼓。已上市的新經濟股乏人問津，亦難以再在市場進行融資。那除了交易所和保薦人可在公司上市時賺一筆外，其他參與者以至整個市場的長遠發展，可能全是輸家。



接受「同股不同權」公司上市，的確可鞏固香港的新股集資地位，現在惟有寄望更具質素的企業選擇來港上市，並能逐漸形成一種新的投資氛圍。但不要忘記，內地將推科創板，企業上市多了一個選擇。因此，香港必須時刻檢討自身的金融業競爭力，尤其要加強「國際化」的本錢，眼中不能只有內地企業，反而要放眼亞洲地區以至全球領域，努力耕耘，切忌劃地自限！

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/

