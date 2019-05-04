東亞小股東鬧爆管理層　「最好被收購」

由李國寶出任主席兼行政總裁的東亞銀行(00023)，上年度業績倒退，大批小股東出席周五舉行的股東會時狠批管理層。有與會者透露，小股東最感不滿股價表現欠佳及股息太少等，又認為管理層回應股東訴求時欠缺實質承諾。



小股東鄭先生在股東會後透露，會上有股東憂慮公司股價長期低迷，擔心最終大股東在低價進行私有化。東亞銀行股價由2月份的高位持續插水，以昨日收市價25.3元計算，股價累積下跌逾16%。



股東李先生指，已持有東亞股票數年，當年以約31元買入，對該行股價回落大感無奈，謂「惟有坐艇」。另一股東黃先生亦不滿股價下跌，但因僅持數千股，所以「由得佢」，形容東亞股票食之無味，棄之可惜。



持有東亞銀行股票20年的老股東葉女士嘆道，對該行股價表現「直情失望」。她抱怨東亞銀行業績表現差，又不滿計及一百周年派特別息，去年股息仍較前一年下跌。被問及對東亞銀行管理層評價，她直言「始終都係差啲」，並擔心虛擬銀行發展會影響東亞業務，寄望該行最好被收購。



東亞銀行副行政總裁李民斌在會後坦言，今年內地經營環境較具挑戰。早前公布業績顯示，去年該行中國業務明顯萎縮，截至去年底該部分的企業及個人客戶貸款額，按年減1.4%至1,496.89億元，而客戶存款更大跌14.3%。



股東周年常會上，東亞通過重選李國寶為董事，但反對票數比例高達29.37%。另外，有超過三成的票數反對該行授權董事會配發、發行及處理額外股份，以及擴大發行相關新股權力的議案。



事實上，東亞除業績表現欠佳外，該行近年接連出售資產套現，早前便透過代理放售3個分別位於九龍紅磡、土瓜灣及深水埗區舖位。資料顯示，東亞早於2016年11月便開始出售所持舖位物業，最先出售的是銅鑼灣怡和街46至54號麥當勞大廈地下A舖、F舖及地庫全層，當時以2.038億元沽出。東亞持有該街舖逾30年，最終交易成交價亦較意向價2.8億元低逾27%。除銅鑼灣舖位外，2016年亦先後將位於筲箕灣道及慈雲山的兩個舖位出售。

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