歐股收市做好　Adidas創紀錄新高

美國就業數據向好，帶動歐股收市做好。英國富時100指數收報7,380點，升29點或0.4%；法國CAC指數收報5,548點，升9點或0.18%；德國DAX指數收報12,412點，升67點或0.55%。



個股方面，法國興業銀行首季盈利大跌26%，股價收漲1.13%。



滙豐銀行首季盈利增逾30%勝預期，於倫敦股價升1.93%。



運動品牌Adidas首季淨利潤上升17%，當中電商銷售強勁，刺激股價全日升9.13%，創紀錄新高。



保險公司Swiss Re首季理賠開支大增，影響業績表現，股價收挫3.06%。

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