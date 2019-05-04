東方日報B2：滙豐首季多賺3成　股價衝70元

滙豐控股(00005)2019年首季業績勝預期，列帳基準除稅前盈利按年增長30.66%至62.13億美元(約484.61億港元)，集團除透露有意再度回購股份，管理層更澄清沒有大規模裁員計劃。業績公布後，滙控股價應聲反彈，盤中曾漲3.3%，突破70元關，周五(3日)仍漲2.12%，收報69.7元，創2018年9月21日以來收市新高。



若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次過因素，滙控首季經調整除稅前盈利按年增長9.48%至63.5億美元，純利按年增長33.95%至41.34億美元(約322億港元)。首季資本水平成為亮點，普通股權一級資本比率(CET1)較去年底增加0.3個百分點至14.3%。



滙控行政總裁范寧在業績報告中表明，環球經濟更趨不明朗，將繼續專注執行集團早前訂出的多項策略，包括繼續積極管理開支和投資，並對環球經濟所呈現的風險保持警惕。他又指，未來在中和以股代息的影響方面會嚴守紀律，於年中公布今年的回購股份決定。



財務總監邵偉信接受訪問時補充說，集團現階段未有明確是否提出回購股份計劃，需要參考第2季業務表現才作決定，難透露具體詳情，包括年內回購次數及規模等。



不過，高盛發表報告指出，滙控普通股權一級資本比率水平充裕，估計集團有望於公布中期業績時，一併宣布規模達15億美元(約117億港元)的回購股份計劃，調高其目標價1.29%至78元，維持「買入」的投資評級。



滙控多個核心營運數據達標，包括經調整收入增長率與支出增長率之差(Jaws Ratio)為6%，錄正數意味收入增速高於支出增長。邵偉信稱，集團有信心未來維持正數，並努力控制營運開支增速，強調不應視裁員為開源節流唯一手段，更澄清早前盛傳用作節省成本的「橡木計劃」屬傳聞，集團未有大規模裁員需要。



他又解釋，以亞洲如香港市場等表現相當理想的地區為例，集團自然有增聘人手需求，其他表現一般的市場，則有機會進行人手調整，並會持續大量投資於數碼化業務。



根據集團披露的數據顯示，今年首季按等同全職僱員計算的僱員人數為23.83萬人，較2018年底增加3,141人，增幅主要來自零售銀行及財富管理業務，以及工商金融業務增長計劃的投資。



此外，反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)，首季升至10.6%，按年改善2.2個百分點，與2020年前達到11%之集團目標，僅相差0.4個百分點。邵偉信直言，集團不會刻意提早完成目標，惟對受脫歐情緒影響的英國市場感到較擔憂，預告未來信貸成本或因而上升。



滙控去年僅展開一輪總值20億美元的股份回購計劃，大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，預期滙控年中公布回購的機會只有五成，到最後可能不作回購。



他又說，不排除因為最近同業有回購行動，為滙控帶來考慮再進行股份回購的壓力，從而先來一個「引子」。目前滙控股息率5.7厘，他認為吸引力足夠，有意入貨的投資者可於68至69元買入。



另方面，滙控美國預託證券(ADR)周五早段報69.97元，較港收市高0.27元。

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