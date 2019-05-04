美股收市：道指升197點　納指再破頂

市場消化聯儲局議息結果，加上大型科技股做好，刺激華爾街股市周五上漲，納指再創收市新高。道指收報26,504點，升197點或0.75%；標指收報2,945點，升28點或0.96%；納指收報8,164點，升127點或1.58%。



全星期計，道指、標指、納指分別累計下跌0.14%、上升0.2%和上升0.22%。



美企業績強勁，部分提振了大市表現。FactSet最新數據指，目前有74.7%的標指企業首季盈利超預期。



個股方面，受惠於「股神」巴菲特眷顧，電商「一哥」亞馬遜周五大漲3.24%，巴菲特早前稱，其投資旗鑑巴郡買入了該股。另外，他又表示，巴郡會堅定持有蘋果公司(Apple Inc.)，對其最新業績報告感到滿意，Apple股價亦升逾1.2%。



數據方面，美國4月非農就業新增26.3萬人，大幅高於預期；失業率降至3.6%的逾49年低位。美國白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)隨即稱，就業報告表明美國經濟非常強勁，惟他亦期望聯儲局能減息。美國副總統彭斯亦認為，由於看不到任何通脹因素，聯儲局目前應考慮調低利率，以支持經濟持續向好。



市場普遍認為，非農數據強勁會進一步降低聯儲局2020年1月減息的機會。據聯邦基金利率期貨顯示，今年12月減息機會跌至44%，此前周四預期為50%。



另外，美國3月份商品貿易赤字由前一個月的709億美元擴大0.7%至714億美元，期內出口升1%至1,402.9億美元，入口則升0.9%至2,117.4億美元。



美國4月份ISM非製造業指數意外地由前一個月的56.1點，跌至55.5點，為2017年8月以來新低，有別於市場預期升至57點，反映經濟動力較弱。指數高於50點，顯示服務業擴張。

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