多名聯儲官員憂慮美國通脹　埃文斯：或有減息需要

雖然聯儲局主席鮑威爾在剛過去的議息會議記者會上稱美國通脹將升至2%，但仍有多名聯儲局官員周五表示對通脹走勢感到憂慮。



芝加哥聯儲銀行行長埃文斯周五指出，美國經濟下行風險比較突出，認為應審慎關注貨幣政策決定，指如果美國經濟回軟，聯儲局有需要減息；而如果經濟轉強，則有加息的需要。他又說，近期核心通脹表現疲弱，加重他對通脹前景的擔憂。



同日，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德直言美國通脹略微偏低，使他感到緊張，但他對經濟前景感樂觀，預期今年美國經濟增長可達2.5%。他更指，如果今年夏季通脹仍然未回升，會對減息持開放態度。



克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特則稱，美國經濟風險均衡，預期今年增長介乎2%至2.5%，並重申實現2%的通脹是聯儲局的關鍵目標。她又稱，目前美國利率大致中性，故未需要對減息置評。



達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭亦稱，目前美國非常接近中性利率，但他提醒歐洲及其他地方經濟疲弱，可能會影響美國經濟表現。

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