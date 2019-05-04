新盤混戰：3項目同日開賣　涉逾1100伙

多個新盤在周六(4日)開售，包括會德豐地產的將軍澳日出康城MONTARA、新世界發展(00017)等的何文田瑧樺、以及億京發展的大埔白石角海日灣II，合共涉及逾1,100伙。



有不少大手客入票的MONTARA，累收逾1.8萬票，超額認購逾35倍。樓盤今日首輪銷售發售500伙，整批單位折實平均呎價14,704港元，市值約39.45億元。



瑧樺共收逾2,600張入票，較全盤推出發售的240伙，超額認購近10倍，該批單位的價單市值近22億元。



海日灣II共錄逾5,700張入票，超購逾14.5倍。該盤今次輪銷售共366伙，包括356伙標準單位，以及10伙地下連花園特色戶，折實平均呎價約14,857元。

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