1周10大驚奇：股市乍現「大時代」前先兆？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言,今年金融市場或升到你唔信,升浪更由元旦後就開始,樂觀時間直至4月,雖然3月15日曾警告跌浪開始,但隨着股市破位,異象4月5日已預言4月市況穩步上揚,5月美股或破頂(結果4月23日破了),直到上周都看好股市,冀為讀者帶來具國際視野的另類參考,印證「聽專家講不如睇埋異象」。



之後會怎樣?雖然股市已連升4個月,但異象上周已預言未來數周或更癲,意味今年無「五窮」,本周仍更出現「大時代」前迹象。



【1、股市乍現2015年「大時代」前先兆?】

儘管港股今年以來已「升到你唔信」,但高盛本周仍認為,內地股市今年表現異常突出,有機會預示在港上市的H股短期內將追落後,並強調「關鍵條件」已經形成!



該行指出,目前投資者持有H股的倉位依然不高,A股短期內料呈現「上落市」,根據往績,當A股「牛皮」時,H股一般都會有良好表現,再加上調降內地企業盈利預測的高峰期已過,信貸環境亦顯示中國經濟會進一步復甦,故認為相比A股,H股的反應應該「更強烈」,即「追落後」情況似乎已蓄勢待發。(本文附圖一)



香港國企指數今年以來累漲約14%,遠遠落後於滬深300指數29%升幅,對上一次出現幅度達15%差距是2015年,亦為復活節後。從經驗上看,之後幾個月H股相對於A股通常會有相當優異的表現。



再者,根據高盛分析,國際投資者目前持有港股的比例仍低於平均水平,預示港股未升完。



【2、他們可信嗎?美國頂級人物都唱好中國經濟】

講起中國股市,相信不少人或因看淡中國經濟而處於觀望,或許又有不少人會質疑數據是否可靠,惟近期就有不少美國頂級人物唱好!他們又可信嗎?



蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克本周表示,相對於3個月前,目前更有理由看好中國經濟。他解釋,隨着中美貿易對話已見改善,加上中國刺激經濟政策激活了消費者信心,「我們固然相對90天前的感覺更好。」



更重要的是,他絕不是個別例子!



除了庫克,華爾街大行之一的高盛行政總裁所羅門周一(4月29日)也表示,毫無疑問,中國採取了良好的刺激經濟政策。



全球最大投資管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)上周亦稱,中國在穩定經濟上做了令人鼓舞的工作,透過財政政策刺激,令他對中國前景保持正面。



若然他們正確,或許高盛所說的H股能追落後不是純粹嘩眾取寵。



【3、「聰明錢」很樂觀!或預示全球股市短期續升】

事實上,除了港股仍有「追落後」空間,外圍亦未見得會大跌。據美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的每周持倉數據顯示,俗稱「恐慌指數」的VIX指數非商業持倉淨沽空量創下2004年有紀錄以來最高。



(註:非商業持倉是指「對沖基金與其他傳統大戶」的持倉,他們一向被概括形容為「聰明錢」)



由於VIX指數主要反映市場恐慌情緒,指數愈低,代表市場愈不恐慌,目前沽空量創新高,即「聰明錢」正對賭指數再跌,意味市場認為會更不恐慌,即樂觀情緒高漲。



數據顯示,截至4月23日當周,VIX非商業持倉淨沽空合約達17.8萬張,創2004年以來新高。(本文附圖二)



根據往績,對上一次如此樂觀是2017年第3至第4季,當時股市沒有立即大跌,反而愈升愈有,直到2018年1月26日再創新高。換言之,若往績具參考價值,美股、甚至全球股市在未來數月都難以大跌,亦能側面佐證高盛的預測。



【4、特朗普任期踏入第3年 今年無「五窮」?】

除了AH股往績及大戶預期外,到了5月,除了香港投資者耳熟能詳、並掛在口邊的「五窮」外,美股亦有「5月沽貨並走人(Sell in May and go away)」之說。問題是今年會適用嗎?答案是遇上美國總統特朗普第3年任期,往績顯示「五窮」機會較低,幾乎可以肯定是「牛皮市」居多,即進入「炒股不炒市」階段。



美股之所以有「5月沽貨並走人」之說,是因歷史上,由11月1日持貨至4月30日的回報,遠遠跑贏由5月1日持貨至10月31日。更具體的數據是,自1950年起,若投資者投入1萬美元,並僅僅在每年的5月1日至10月31日進行投資的話(假設買入標指基金),到目前僅餘4,138美元,即損失了5,862美元。



相反,若將1萬美元在每年11月1日至翌年4月30日進行投資的話,現時回報高達2,836,350美元。足見回報有天淵之別,絕非開玩笑!



不過,近年上述鮮明對比不再那麼強烈了。舉例來說,在過去6年,有5年是道指於5月至11月期間「升市」,若投資者機械式在4月30日沽貨,而於11月1日買回的話,會錯失部分利潤。



再者,有周期理論教父之稱、著有《股市周期》一書的作者Jeffrey Hirsch表示,今年情況較特殊,主要是2019年為2020年總統大選年之前的一年,往績顯示是每位總統4年任期之中,股市表現最好的一年。(本文附圖三)



往績顯示,過去美國總統第3年任期內的5月都鮮有冧市,例如:道指2015年5月累升0.9%、2011年跌1.8%、2007年升4.3%、2003年亦升4.3%、1999年跌2.1%、1995年升3.3%、1991年升4.8%。



【5、為未來放水做準備!市傳聯儲正研究另類QE】

提起特朗普,他在聯儲局本周公布議息結果前,呼籲要大幅減息1厘,並恢復量化寬鬆(QE),結果聯儲局主席鮑威爾「當耳邊風」,反而講明難以減息。



其實,就在當局準備展開議息會議之前,市場就傳來官員們正研究另類QE!以下內容或許較深,希望能說得明白。



報道指出,當局正考慮一項新計劃,容許銀行以持有的美國國債,交換存在聯儲局內的超額存款準備金。目的是能確保市場在面臨經濟艱難時,有充足流動性,同時有助當局縮減規模近4萬億美元的資產負債表(俗稱「縮表」)。



(註:所謂「超額存款準備金」,即商業銀行及存款性金融機構在央行存款帳戶上的實際準備金超過法定準備金的部分。目的是確保有足夠資金應付突變。)



上述所謂的「另類QE」就是可能實行的「常設回購機制」(Standing Repo Facility)。有了這個機制,銀行會對持有更多國債感到舒適,因持有國債可以取代超額存款準備金,有必要時兩者能互換,同時可幫助聯儲局「縮表」,即銀行可吸納當局持有的國債,同時又可減少超額存款準備金的需求,達到雙贏。



不過,難題是:聯儲局資產負債表多少才合適?銀行存在當局的超額存款準備金多少才合適呢?根據紐約聯儲銀行估算,超額存款準備金的理想數字約7,840億美元。然而,資料顯示,超額存款準備金在2014年達到近2.8萬億美元高峰,目前約1.55萬億美元。換言之,若計劃實行,銀行將有大量資金能換取國債。



正因為銀行能把存在央行的「紅簿仔」資金換取國債,故有分析認為,這本質上可能是一種重新包裝的QE!



Mercatus Center研究員、美國財政部前經濟學家David Beckworth表示,這無疑使轉換更容易,銀行可能不會覺得有超額存款的必要,將是一種更市場化的QE。



金融服務公司Whalen Global Advisors董事長Christopher Whalen則批評,這是壞主意,聯儲局會面臨愈來愈大的風險,成為永久性流動資金提供者,而不是傳統經濟定義的「最後貸款人」。



【6、異象:美消費指數未見股市有大冧徵兆】

講回異象,去年底就預言今年元旦後股市或「升到你唔信」,到了此時此刻,投資者或多或少都會「畏高」,並擔心大型調整是否近了。惟異象預示未是時候!



曾準確預測2015年8月大跌市、2018年2月1日警告債市有異象恐推冧股市、同年8月再警告不要入市的Leuthold Weeden投資總監Doug Ramsey在4月初表示,據他的研究發現,由美國經濟諮商會(Conference Board)公布的美國消費者現況指數(Present Situation Index),與標指的表現有密切關連,一旦出現明顯下跌趨勢,標指都會跟隨。



該數據是每月底披露,在3月31日公布的數值為160.6,較2月底的172.8大幅下跌,為2008年以來極少出現的巨大跌幅,並跌穿了10個月移動平均線。根據往績,一旦翌月數值未能收復10個月平均線(即4月30日公布),標指則很有機會跟跌,平均跌幅約6.8%。(本文附圖四)



根據周二(4月30日)公布的4月數字顯示,該指數為168.3,較3月的160.6有所反彈,而後者數值亦向上修訂至163。惟情況十分尷尬,就是10個月移動平均線處於169.71水平,即4月數字未能成功收復該線,但又沒有再跌。換言之,投資者仍需觀察5月31日公布的數值。



事實上,Ramsey亦指出,一次半次急跌不能作準,因1999年及2006年也出現過,數據之後就收復10個月平均線,並重拾升軌,股市亦相安無事。



【7、異象:美製造業PMI預示股市「玩埋明年」】

除了Doug Ramsey,近年測市準繩,包括2016年7月以來都是大好友,今年3月指美債孳息倒掛是入貨信號,結果又言中的Canaccord Genuity股票策略員Tony Dwyer本周二(4月30日)認為,隨着美股連升4個月,已屆超買水平,短期或會回調,惟不會大跌。(結果周三起回落)



他周二解釋,若以14周隨機震盪指標(Stochastic Oscillator)來看,標指已屆極度超買及樂觀水平,故預計短期內極有機會要調整,但幅度料相當有限,最多是3至5%之內。一旦如此,是極佳入市時機。



更重要的是,他早於2018年9月已預言,由於美國ISM製造業採購經理指數(PMI)出現異象,估計美股「牛市」有排升。根據往績,當PMI指標確認見頂後,經濟平均要在31.5個月後才陷入衰退,而在PMI確認見頂後兩年,標指平均升35.4%。(本文附圖五)



換句話說,若跟往績,就算事後證明ISM製造業PMI指數於2018年8月(初值61.3,之後修訂為60.8,仍是新高)見頂,美國經濟最快也要在2021年才有機會陷入衰退,標指仍有兩年升市(2019及2020年)!



值得留意的是,本周公布的4月ISM製造業PMI大降至52.8,遠遜市場預期55,為2016年10月以來最低,或已印證該指數2018年8月已見頂了。換言之,2019年股市應繼續安穩。



【8、比特幣重返牛市 並會強見1.4萬美元?】

講了股市及經濟,或許提提虛擬貨幣。比特幣大好友、Fundstrat Global Advisors策略師Tom Lee本周表示,「一哥」比特幣有望再升,甚至進入牛市。由於比特幣波動程度是美股標指的2.5倍,由此推算,比特幣有機會重上1.4萬美元!



他說:「2018年是比特幣糟糕的一年,陷入嚴重熊市。惟它最近出現了歷史上只有牛市才會顯現的11個迹象。因此,我認為有愈來愈多的證據表明,它已進入牛市。」



第一個迹象是今年1月,區塊鏈交易量逐步上升。它是一些人用來買賣比特幣的技術。Tom Lee解釋,這或許與委內瑞拉和土耳其動盪有關,該兩個國家的民眾對本國貨幣失去信心,可能轉而使用比特幣。



第二個迹象是4月,比特幣成功收於200天移動平均線以上(即所謂「牛熊線」)。



第三迹象是經紀行客戶交易水平增長60至70%,每名客戶的交易量亦激增。



其餘8個看好信號包括供應萎縮;Fundstrat自研的比特幣痛苦指數轉向正值;比特幣好友一致已見底;比特幣出現50天線升穿200天線的「終極黃金交叉」等等。



【9、考考你!「股神」巴菲特銀包有多少現金?】

接下來分享一下較軟性的財經話題。「股神」巴菲特多年來高踞一眾財富榜前列位置,估計身家達890億美元(約6,942億港元)。不過,他出名「慳家」,鮮有胡亂揮霍的新聞,最著名的更是每天僅花費3美元(約23.4港元)購買早餐。



那麼,貴為「股神」、又是全球財富前列份子,同時不喜歡使用信用卡,他究竟會放多少現金在銀包呢?



他在周一(4月29日)接受外國傳媒訪問時揭開謎底!他說:「我最有可能的情況是帶着400美元(約3,120港元)現金。我98%時間會使用現金,如果在餐館,時常會以現金結帳,因為較其他方法簡單。」



對於信用卡,他說:「我在1964年的時候申請了一張。」這意味着「股神」不喜歡「先使未來錢」。



【10、未來20年恐近半職位被AI搞亂 打乜工穩陣?】

最後,本周的5月1日是勞動節,顧名思義,目的是為了慶祝勞動階級對社會和經濟所做的貢獻。惟隨着人工智能(AI)興起,無疑對勞動階級的「飯碗」帶來挑戰!



擁有36個發達國成員的經濟合作與發展組織(OECD)近日發表最新報告預警,由於AI愈趨成熟,自動化、機械人,以及全球化正迅速地改變工作環境,呼籲全球各地政府一定要盡快採取行動及果斷地應變,以免社會及經濟貧富懸殊張力惡化。



報告指出,未來20年恐會有近半職位被AI取締、甚至消失,當中,預計14%職位將被取代;32%職位會出現顛覆式改變,變化的步伐將是「驚人的」。過去多年,全球各地政府為保障工人而建立的「安全網」,即類似香港的僱員再培訓計劃,亦會因「巨大趨勢」而受到挑戰。當然,總會有一些工人受惠於科技進步,他們能順利過渡至新的市場及提升生產力。不過,對年輕人、低技術、兼職,以及自由工作者而言,因為他們能掌握到的技術及經驗有限,恐是AI潮流下的「脆弱一群」。



該組織建議,政府應起着帶頭角色,提供多些培訓,以及保護在「灰色地帶」下工作的工人。所謂「灰色地帶」,即一些臨時工及自僱人士,他們是最缺乏勞動權利,政府應給予支援,而該類工種佔比很高,每7個人當中,有1人會是「自僱」;每9個人當中,有1人會是「臨時工」。



報告又指出,雖然科技進步及自動化能讓人有更自由的選擇,包括何時、何地,以及怎樣工作,能改善工作與生活平衡,並創造新機會;再者,一些具危險性的工作能交給機械人處理,使人類的健康及工作安全得以改善,但問題亦來了,就是上述提及的未來15至20年,估計14%職位將被自動化取代,32%職位會因自動化而出現顛覆式改變。



然而,上述估算絕非靠嚇!舉例來說,過去10年,工業用的機械人數量已暴增3倍,到了2020年將再增一倍;去年私募基金投資在AI的金額倍增。因此,每個人也應特別關注,必須保持自己的競爭力。



●15份人工智能無可代替職業

報告講到咁驚,那麼,除了積極裝備自己外,有甚麼行業受到的影響較小呢?或許父母更須留意,以便為子女多作準備。以下是英國牛津大學發表的報告:



1、獸醫

--被取代的機會為0.9%

原因很簡單,冷冰冰的機械真的懂人情世故嗎?以下的原因也是大同小異,不累贅了...

2、喜劇演員

--被取代的機會為0.61%

3、化妝師

--被取代的機會為1%

4.牙醫

--被取代的機會為0.44%

5、健身教練

--被取代的機會為8.5%

6、考古學家

--被取代的機會為0.77%

7、教練

--被取代的機會為1.3%

8、營養師

--被取代的機會為0.39%

9、作曲家

--被取代的機會為1.5%

10、護士

--被取代的機會為0.9%

11、攝影師

--被取代的機會為0.9%

12、建築師

--被取代的機會為1.8%

13、醫生

--被取代的機會為0.42%

14、律師

--被取代的機會為3.5%

15、牧師

--被取代的機會為0.81%

------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界,每日更有百萬籌碼等你領取!立即免費下載,體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲!

遊戲下載:

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事,即click以下連結:

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/