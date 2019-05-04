新盤混戰：陳永傑估計周六一手成交量逾1000宗

將軍澳日出康城MONTARA周六首輪開售，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行大手客的A組出席率逾70%，估計A組反應熱烈，預期該組最終售出80%可售單位；至於發售的500伙料於傍晚可獲全數揀選。



他指，該行投資者比例約四成，主因是美國息口趨向有減無加，投資者擔心遲買會貴，仍會選擇以物業作保值工具。



對於有多個新盤同日開盤，陳料單日可錄逾1,000宗一手成交，將創2016年9月後最旺的星期六；預料5月一手成交量達3,000宗，可望創近31個月新高；二手市料亦會被帶動，5月成交量可望達4,000至4,500宗。



樓價方面，陳預期中原城市領先指數CCL可提前於5月重返去年高位；並相信港府不會貿然對樓市再施加辣招，因最近公布的本地生產總值(GDP)有下滑趨勢，政府或擔心經濟下行。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/