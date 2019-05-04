【塞錢入你袋】鐵路居屋旭禾苑優點、缺點逐樣望！

想買鐵路盤，但預算又有限？現在機會來了！即將推售的新居屋旭禾苑鄰近港鐵火炭站，而按市價五九折定價，建議售價僅介乎173萬至336萬港元，折實平均呎價6,961元。



旭禾苑為單幢物業，提供830伙，實用面積介乎293至462方呎，超過七成為400方呎以下，最小單位實用面積293方呎。雖然屋苑交通方便，但項目位處工廠區，難免受噪音滋擾。現在帶大家親身到現場感受，同時了解火炭區內民生配套、交通網絡。



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