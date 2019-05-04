新盤混戰：美聯指MONTARA有大手客3600萬掃4伙

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，今日首次開售的將軍澳MONTARA，該行客戶有40%為投資者，用家佔六成；並錄得大手成交，涉及4伙，包括2伙三房、1伙兩房半及1伙兩房單位，涉額約3,600萬港元。



他指，同日開賣的何文田瑧樺，該行的投資客比例佔約30%，有投資者擬斥資約2,000萬元購入2個一房單位。



次輪發售的白石角海日灣II，布稱用家比例較高，佔約七成；因項目提供開放式單位，入場門檻較低，吸引不少80、90後年輕一族，佔比達70%。



他預期5月新盤續主導大市，料月內一手成交逾3,000宗；二手因盤源不足，及有不少放盤業主反價封盤，估計全月錄約3,500至4,000宗成交。另5月單月的樓價升幅估計逾3%，將重返2018年8月份高位。

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