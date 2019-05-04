新盤混戰：投資者1800萬元購瑧樺3伙

何文田瑧樺推售240伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行買家出席率逾70%，投資者佔半數；樓盤的年輕客源佔一半；預計在傍晚可沽清。



周六有3個新盤開售，他指，該行有約5%客戶同時認購3個開賣的新盤，會視乎抽籤結果才決定入市目標；有1組買家購入3伙瑧樺一房戶，涉資約1,800萬港元。



他預期，今日首度開賣的將軍澳日出康城Montara，可即日沽清推售的500伙，次輪銷售的大埔白石角海日灣II料逾70%可售單位獲揀選；周六單日有望錄逾1,000宗一手成交，若成交量達1,100宗，將為近6年單日最多一手成交的周六。

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