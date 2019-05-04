【花生精華】今年環球經濟好壞　要視乎5G？

今年金融市場熱炒話題「5G」，原來同政治歷史都有關？(點解嘅？點解嘅？)



就等《中環剝花生》變身做電視版環球百科全書(係...Video篇呀)，同大家上返堂《歷史X政治X金融》鑑古知今啦！



Analyst Mark─恒生銀行首席市場策略員溫灼培豪言：「5G將會係第4次工業革命」，仲話依家中美貿易談判，表面上係講關稅，其實係傾緊大家在5G領域上點分利益...



Economist Stephen─香港大學專業進修學院中國商學院客席副教授黃元山話，5G嘅發展好大機會推高全球生產力；不過，佢同時叫大家趨吉避凶，唔係有「5G」呢個term就炒得起！



Trader Aron─艾德證券期貨總經理陳健豪就認為，既然5G將會激活全球經濟，咁依家入市都都無妨呀！



3位知識份子講完一輪「故」之後，終於做返老本行外匯交易員，同大家分析吓美匯、英鎊等前景！即刻click入以下呢個連結，重溫足本節目啦！



1.東網電視《創富》頻道

https://bit.ly/2GWHfZX



2.東網財經新聞

https://hk.on.cc/hk/finance/index.html



3.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

https://www.facebook.com/onccnews/



4.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

