用家搶入市　上月二手居屋註冊金額創歷來新高

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，已補地價及未補地價的二手居屋，在4月份的註冊金額錄約35.16萬港元，按月大升約50.3%，首次突破30億元水平，並創1996年有紀錄以來新高。



該行高級經理張蓓蕾指出，樓市氣氛向好，加上「白居二」持續入市，推高二手居屋註冊量，註冊金額亦明顯上升，全月錄682宗，按月增加約47.6%，創2013年7月後的近6年新高。



平均每宗二手居屋註冊金額在4月份進一步升至515.6萬元，連升4個月，較2018年12月平均約455.1萬元累升約13.3%，與去年8月高位平均約544萬元相比，仍低約5.2%。

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