股神Party在即　巴菲特會分享哪些重點？

在一年一度巴郡股東大會周末(5月4日)舉行，市場關注「股神」巴菲特及他的投資夥伴芒格(Charlie Munger)向股東分享的內容，當中着眼於以下各點。



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●回購股票

巴郡目前持有的現金高逾1,000億美元，該公司必須想辦法「使錢」，才能為股東帶來回報。自去年更改公司準則後，巴郡持續回購股票，此舉有助提升每股盈利，而一眾股東當然期望未來巴菲特會落實更多回購計劃。



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●巴郡和標指回報的比較

54年以來，巴郡都為股東帶來豐厚的回報，但在最近10年，巴郡的回報率持續跑輸美股標普指數，這不禁令人擔心：「股神」操盤的最好時期，已經成為過去？



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●美國經濟前景

美國總統大選將於2020年舉行，有關政治的議題不絕。不過，市場預期巴菲特分享涉及美國經濟的內容或更多。雖然「股神」看好美國投資環境，惟市場於這一年表現波動，以及可能出現經濟衰退，未知他的投資意向是否仍然保持樂觀？



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●巴郡選股策略

巴郡股東大會召開前夕，巴菲特大爆巴郡一名「同事」已買入亞馬遜股票，並會在今個月稍後公布的13F申報文件中呈現。此外，投資者亦關注他對持有蘋果公司的看法，以及未來的選股策略。



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●接班人花落誰家

「股神」今年8月將邁入88歲，其多年來的投資夥伴兼「神級」隊友芒格亦已年屆95歲高齡。巴菲特去年委任67歲的Ajit Jain及56歲的Greg Abel為副總裁，似乎為接班人選露端倪，但究竟最後花落誰家？另外，若然巴菲特和芒格「兩老」真的決定退居幕後，他們的退休計劃又會如何打算？



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●富國銀行物色新任行政總裁

自Tim Sloan離任後，富國銀行自3月以來，一直正物色新任行政總裁，而作為該行最大股東，巴菲特的意見非常關鍵。他在上月對外國傳媒表示，不希望富國銀行新任行政總裁來自華爾街銀行。



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●令人頭痛的卡夫亨氏

隨着大眾對健康意識的抬頭，卡夫亨氏旗下食品的銷售表現令人感到擔憂，去年巴郡已經為卡夫亨氏作出無形資產減值30.2億美元。投資者關注巴菲特始何處置這個令人頭痛的燙手山芋。



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