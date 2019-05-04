巴郡首季虧轉盈賺216億美元　超預期

愛股票投資收益帶動，「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)今年第一季亦交出亮麗的成績表；期內賺216.6億美元，相比去年同期則虧損11.4億美元，表現遠優於市場預期。



其中，巴菲特尤為看重的經營利潤達55.6億美元，按年增長5%，亦較市場預期的52.9億美元為高。巴菲特亦承認，公司在卡夫亨氏上付上了太多代價；業績報告亦不包括卡夫亨氏帶來的影響，因為卡夫亨氏與審計師存在意見分歧，審計師還未在卡夫亨氏的業績報告上簽字。巴菲特更直言卡夫亨氏出了問題。



截至3月底，巴郡持有的現金及美債儲備約1,140億美元，較2018年底增加約10億美元。巴郡該季回購了17億美元的A股和B股，回購股票金額已超2018全年。巴菲特指，回購的規模並不取決於現金持有量，巴郡會在股價低於內在價值保守估值時積極回購，令股東受益。



另外，巴郡一年一度的股東大會，據報超過3萬人參加；其中，蘋果公司CEO庫克亦有現身。



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