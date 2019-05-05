葉尚志：有內險破頂　仲值唔值得撐？

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，在4月中，恒指創出了30,280點的10個月新高後，由於市場憂慮內地寬鬆政策有微調機會，恒指最低曾一度回跌至29,504點。然而，正如我們指出，只要內地經濟企穩回好勢頭未有出現重大逆轉，對於港股近期的回跌走勢，可以漲後回吐調整來看待，對後市可維持正面態度看法。



值得注意的是，權重指數股如滙豐控股(00005)和友邦保險(01299)等，近日又再突破創新高，相信港股在回調過後，市底開始有逐步轉強的機會。



中國平安保險(02318)仍在伸延年內展開的中期升勢，在首季業績表現持續理想下，加上其A股(601318.SH)已率先向上突破創出歷史新高，建議可繼續關注順勢買入的機會。



平保公布截至今年3月底止的首季業績，淨利潤按年增長77.1%至455.17億元人民幣，而新業務價值也增長6.1%，達216.42億元人民幣。業績表現較預期為好，主要受惠於投資收益改善，以及企業收入稅減少。



另外，集團擬在一年內以不低於50億元人民幣、不超每股101.24元人民幣回購公司A股，估計消息計劃對現時股價表現，可以構成維穩推動作用。事實上，平保A股已創出歷史新高，H股走勢相對落後，建議可於95元水平順勢買入，止蝕於85元，目標看108元。



第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)

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