鄺民彬：買唔到樓　至少掃啲地產股

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，根據國統局公布，今年首季全國規模以上工業企業實現利潤總額為12,972億元人民幣，按年下跌3.3%，降幅比首兩個月大幅收窄10.7個百分點，反映3月份的企業利潤明顯回升。



不過，4月份中國官方PMI則按月下跌0.4%至50.1，同時非製造業PMI亦環比減少0.5%至54.3，或反映內地經濟的復甦勢頭仍較脆弱。然而，隨着增值税於4月1日正式下調，再配合其他刺激消費及經濟措施，料對整體企業盈利可起正面影響。加上若經濟數據未如理想，亦有機會加大市場對中央放水的預期，A股調整可為投資者帶來更好買入機遇。



聯儲局維持利率不變，有利息口敏感的本地地產股。除利率因素外，市場中長期供應不足亦推動了入市意欲，帶動樓市氣氛。根據運房局數據，於今年首季施工量為2,300個，按季增加15%，惟按年則回落59%，處於偏低水平，期內落成量更只有1,000個，按季跌近88%，並創4年新低。



由於政府將公私營房屋供應的比例改為7比3，令私樓供應進一步減少，加上樓市辣招收緊二手盤源，令購買力聚焦於一手市場，為發展商銷售提供更佳環境。目前地產股的估值仍較合理，每股資產淨值對股價仍有40至50%的折讓，值得投資者留意。



A股於4月回落0.4%，扭轉了前三個月的升勢，除因市場憂貨幣政策或轉向外，上月滬/深股通共錄得近180億元人民幣的淨流出，打破過去連續數月淨買入的局面，反映資金出現獲利套現情況。



後市方面，雖然歷史上港股5月的下跌比例較高，但恒指波幅指數仍處於近期低位，反映避險情緒未有明顯升溫，料大跌空間有限，50天線(約29,200點)將具較大支持。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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