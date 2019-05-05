曜熊理財：債券基金前景改善

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄表示，美國聯儲局決定維持利率穩定，因為通貨膨脹壓力的缺乏超過了經濟的強勁增長，低通脹為進一步放鬆政策打開了大門。市場認為聯儲局將在一段時間內保持穩定，然後年底前降息的可能性超過五成。



聯儲局目前將基準利率維持在2.25至2.5厘之間，符合市場預期，不過令美國總統特朗普失望，特朗普敦促聯儲局將利率下調1個百分點。特朗普把通貨膨脹不足作為降息的一個關鍵原因，並在網上說，如果聯儲局放鬆對政策的控制，經濟增長將會強勁得多。



從聯儲局對經濟的看法為經濟增長依然強勁，失業率為3.8%，大約是50年來最低水平。第一季度經濟好於預期，開局良好。不過，貿易戰下經濟下行壓力仍然存在，聯儲局目前貨幣政策不存在轉向基礎，比起不斷加息，債券基金環境已經改善。現時聯儲局官員雖然並不認為利率水平過高，而經濟增長放慢便有可能輕易改變其觀點。



現階段貨幣政策取向是穩健，操作方法是伺機抉擇，聯儲局沒有收緊貨幣政策的意圖，也沒有放鬆貨幣政策計劃。聯儲局目前面臨一方面是通脹低迷，這讓聯儲局很難加息；另一方面是經濟不錯，這讓聯儲局也無法降息。



雖然溫和的通脹可能並不意味必須降息，但基本面對債市不利情形有所減退。短期來看，債券收益率在5月進一步上行空間不大，交易空間或成為推動收益率下行的主要動力，債市基金投資吸引力正在增加。

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