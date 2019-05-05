陳鳳珠：唔畀炒樓　咁內房股呢？

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，今年以來，內房股普遍錄得升幅，雖然中央再次提到「房住不炒」，導致市場憂慮內房的調控或持續，拖累內房股短線回落。不過，預期內房整體發展前景仍然樂觀，因此內房股後市尚有上升空間。



去年底召開的中央政治局會議並未提及房地產，而今年「兩會」亦沒有提及「房住不炒」的言論，市場解讀成內房的調控政策或會放寬。雖然去年底開始部分城市的調控政策鬆綁，且有城市亦放寬限購等措施，但事實上並非代表內地改變「穩地價、穩房價、穩預期」的目標。



今次中央政治局會議再次強調「房子是用來住的，不是用來炒的」，以及要落實「一城一策、因城施策」，反映內地長線要穩住樓市，並建立長效調控機制，延續2016年以來對房地產市場發展的思路。



其實，內地房地產的發展，一方面為地方政府的財政收入來源之一，但另一方面亦要保障市民的基本住房需求，防止樓市過熱而形成泡沫。因此，內地必須限制房價升勢過急，且要謀劃長遠發展，遏制投機炒樓的情況，同時建立調控長效機制，以保持房地產市場長期穩定運行。



由此可見，內地其實一直堅持「房住不炒」的概念，重提或因市場以為內地會放寬對樓市的調控，亦可能因為首季樓價再度回升，為防止炒樓現象再度出現，因而要一再強調。不過，內地亦不可能推跌樓市，因此預期今年或不會加碼調控，只會因應個別城市的情況而推出政策及作出微調，最終以「穩」為主要目標。



此外，今年內房的融資環境較為寬鬆，不少上市房企或發行優先票據、債券或配股集資，且融資成本亦見下降。由於房企有不少債務陸續到期，倘若可再融資將有助減輕財政壓力。而預期房企經過去年的樓市嚴厲調控時間，對於投地發展或新盤開價應不會像以往般進取，亦有助穩定樓市整體走勢。倘若樓價穩定，市場的剛性需求應會繼續支持內房銷售，故今年內房股前景仍然樂觀。



東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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