巴菲特：買入亞馬遜符合價值投資法

「股神」巴菲特在其投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)的股東會上表示，很滿意蘋果公司是巴郡最大科技股持倉，並希望可以用更便宜的價格增持。他支持蘋果的股票回購計劃，可以增加巴郡的持股價值。「股神」拍擋芒格補充，他的家人最喜歡蘋果設備，藉此說明蘋果是很受歡迎的消費者品牌，也是巴郡認為值得的投資。



對於巴郡近期投資了亞馬遜，巴菲特否認違背了其價值投資的宗旨。他確認上季度有投資經理買入了亞馬遜股份，而且秉承了價值投資的理念。他解釋，價值投資中的「價值」並非絕對的低市盈率，而是綜合考慮買入股票的各項指標，例如是否是投資者理解的業務、未來的發展潛力、現有的營收、市場份額、有形資產、現金持有及市場競爭等。



芒格補充，他與巴菲特都不是最有靈活性的人，也有些後悔沒有抓住高速發展的互聯網趨勢，因此他不介意投資亞馬遜。



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