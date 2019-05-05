趙文傑：到底乜嘢驅使聯儲局減息？係愛定...

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄中表示，美國總統特朗普日前又在社交網站上發功，向聯儲局就利率問題再度施壓。他表示：「如果我們將利率降低1厘，配合一些寬鬆政策，我們將會猶如火箭般上升。」



他續指：「的而且確，我們的GDP錄得3.2%的增長是做得非常好，但以我們出奇地低的通脹，我們可以擦出主要紀錄（GDP），令我們國家的債務看起來較少。」



巧合地，每當股市回調或呆滯不前時，特朗普便會釋出有關減息或推行寬鬆政策等言論，並指摘聯儲局的加息及縮表政策，向主席鮑威爾施壓。觀乎美股近日處於高位徘徊，特朗普因此選擇於這段時間再度出口術。



美國總統選舉將於明年11月舉行。明顯地，特朗普樂意不惜工本地將經濟谷上更高層次，務求將美國打造成經濟股市繁榮的樂土，目的只有一個，就是增加成功連任的籌碼。



然而，剛開完議息會議的鮑威爾卻充耳不聞，未有配合總統的口徑。他在會後記者會中表示，當局認為目前的貨幣政策恰當，加息或降息的可能性均存在，暫時未見到明顯的加息或減息方向，預料利率將較長時間維持不變。



上述說法明顯沒有理會特朗普公開呼籲應減息1厘的要求。由於減息的憧憬降溫，市場反應亦傾向負面，美股當日亦先升後跌，以低位收市。



雖則如此，但目前利率期貨交易商仍預期，有超過一半的機會聯儲局將於今年底前宣布減息。亦即表示，雖然減息憧憬下降，惟交易員卻未有完全相信鮑威爾今次的言論。這樣亦難怪他們，皆因鮑威爾曾有於短時間內轉軚的先例。為了配合大老闆的連任工程，不排除最終再度屈服，於不久的將來踏上減息之路。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

