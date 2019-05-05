鄺紫珊：睇重人工智能　押注唔使頭痕

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，自去年第4季美國科技股出現明顯修正，反觀AI指數年度升幅仍達13.5%，在眾多科技類股中，人工智能(AI)股份可謂表現一枝獨秀。投資者需注意，AI指數短線在創新高後，很大機會出現調整，但預期長遠表現仍是值得期待，故看好AI相關的投資者，可多加注視相關基金。



根據全球機械人與自動化指數(ROBO Global AI)，自去年12月底以來，至今反彈幅度已達三成多，皆超過納斯達克與標普500指數約兩成的升幅，率先收復季線及年線。不過，由於最近多月所經歷的短線反彈幅度大，目前可能已到達短線高點位置，很大機會呈獲利回吐。



然而，從長線去看，由於AI已是未來趨勢，在企業積極擴大資本支出時，會更多採用AI技術的比例，以提升業務及營運的效率，預料指數仍有機會再繼續創新高。



以目前情況看，美股仍將繼續向上，其中佔美股權重最大的科技股，亦會繼續帶領指數發力，或藉着財報表現推升美股突破去年10月時高位。我們預示未來三年的科技股也將仍專注於AI及5G兩個主題領域之上，建議投資者可分批逐漸加碼相關類股。



若統計ROBO Global AI指數由2015年6月初始成立至今，過往向上突破季線且站穩年線的情況曾出現十次，而最近一次突破季線與年線是在去年底出現，故預期第二季繼續上升的概率很高。



美國經濟數據很大機會已擺脫衰退疑慮，隨着市場第一季企業財報有八成是優於預期，估計第2及第3季的GDP及企業盈利表現將可擺脫增長放緩的憂慮；在經濟穩健增長及保持低通脹情況下，美國加息步調亦將放緩。



雖然預期未來美股下行風險降低，但大升的機會也不高；相反，橫行向上的機會率則較高，其中AI板塊後市相對看好，投資者可考慮以長期定時定額形式參與。

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