鄭勤龍：比亞迪落後　買入持中長線

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，日前比亞迪(01211)發布了2019年第1季度的財報顯示，集團首季度完成了303.04億元(人民幣‧下同)的營業收入，按年增長22.5%；歸屬上市公司股東的淨利潤為7.5億元，增長631.98%。比亞迪預計，2019年上半年淨利潤為14.5億至16.5億元，按年升202.65至244.4%。



雖然近年的中國汽車市場不景氣，但比亞迪的財報表現卻令人喜出望外，惟其股價由2019年初至今的升幅卻只約有4.8%，遠遠落後於新能源汽車指數的29.1%。究其原因，這或許是和市場預期新能源車的政府補貼將會大幅減少或停止有關。



摩根士丹利報告指出，政策補貼大幅縮水，將對十分依賴新能源汽車銷售的比亞迪帶來負面的影響。加上近期電動車自燃事件以及國際同業競爭加劇等問題，亦進一步增加對集團前景的不確定性。



根據野村證券的資料，去年中國市場有100多款電動汽車可供選擇，這比任何其他國家都多。中國本土電動汽車初創企業的競爭亦十分激烈，外國巨頭還決心從中再分一杯羹。大眾、福特和其他全球汽車製造商，都被中國龐大的客戶群和明確的政策方向所吸引。同業競爭加劇，將對比亞迪在中國市場的份額造成不利影響。



不過，從地運顯示，從2024至2044年之間將行火運，在這二十年期間，新能源汽車將會大行其道，因此雖然比亞迪股價在短期內或許仍會受壓，但這亦很可能是投資者的買入良機。



據中國汽車工業協會統計，今年第1季度的中國汽車產銷量，按年下降9.81%和11.32%，但新能源汽車產銷卻仍然維持高速增長，比上年同期增長102.7%和109.7%。



比亞迪至今已是連續第四年獲全球新能源汽車銷量冠軍，作為行業龍頭，雖然短線內或會受到政策上的衝擊，但預期在新能源汽車的市場份額將繼續維持上升趨勢的情況下，具備產品競爭力的比亞迪將有望能在長線受惠。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

