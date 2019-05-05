御峰理財：聯匯制度面臨崩潰危機？

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，在今年3月，金管局七度入市，合共買入221億港元。曾於2008年一沽成名的對沖基金經理Kyle Bass最近撰文，指港元匯率制度會面臨崩潰危機。Bass的一個主要論點是，HIBOR跟LIBOR存在息差，促使市場出現「沽港元、買美元」的活動，令資金不斷流走，銀行體系總結餘最終降至零。



事實上，套利交易的觀點非新猷。在金管局在本年3月份的《貨幣與金融穩定情況半年度報告》亦有提及，並稱面對中美貿易摩擦持續、英國脫歐談判以及美國貨幣政策正常化步伐等不明朗因素，資金流波動或會加劇。



香港貨幣基礎方面，它由四部分組成，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、總結餘及外匯基金票據及債券。截至於3月底，上述四項數字分別為4,929.35億元、130.39億元、647.53億元及10,646.08億元。可見，銀行體系總結餘只佔貨幣基礎不足百分之四，是其中的一小部分而已。



聯匯制度具體上透過貨幣發行局機制來運作。在貨幣發行局制度下，香港的貨幣基礎必須以外匯儲備提供十足支持，而外匯基金中的「支持組合」就是為香港的貨幣基礎提供支持。該組合所持資產是高流通性及信貸質素優良的的美元資產（如美國國庫券）。欲衝擊港元的大鱷要先問問自己有沒有能力與外匯基金對抗。



再者，貨幣發行局制度透個自動利率調節機制，維持港元匯率穩定。當資金流出，使港元觸及弱方兌換保證時，金管局就保證以1美元兌7.85港元向銀行買入港元。由於港元供應減少，推動利率上升(變相增加了借港元沽空的成本)，誘使市場人士買入或減少沽出港元，令港元匯價轉強。



至於Bass的另一些論點是否成立，有興趣的讀者可看2018年金管局副總裁阮國恒撰文的「拆解對香港銀行業信貸風險的誤解」文章，此處不贅。

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