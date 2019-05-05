潘梓生：鉑金值得長線吸納

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，本欄一直提及鉑金是今年最值得投資的商品之一，鉑金從年初的780美元大幅攀升至910美元，並突破了雙底約880美元頸線阻力，後市有望升至980美元。不過，由於早前鉑金已大幅急升並明顯超買，加上走勢遠勝同期下跌的黃金及白銀，短線鉑金價格出現整固，並跟隨大宗商品回落，現貨鉑金週五最低曾觸及840美元位置。



除了技術走勢預視鉑金繼續有望重上980美元外，鈀金與鉑金的價格比例差距依然是核心支持鉑金價格向上，以及鈀金價格下行的主因。鈀金現時無論從圖表上，抑或其日曆價差可見，鈀金早前存在的嚴重供應不足情況已大幅消退。再者，現時鈀金仍比鉑金貴上五成，在預料車廠會以鉑金取代鈀金為催化器原料的情況下，鈀金價格將難以再維持強勢，而相反鉑金價格將繼續追近鈀金。



現時鉑金已跌至840美元的重要支持，事實上，鉑金於840至860美元是過去多時的成交密集區，支持力度相當不錯。加上鉑金形成雙底後突破向上，現時回落乃雙底突破後出現的後抽，投資者不妨把握機會，於現價購入鉑金，並長線以980美元作為獲利目標。

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