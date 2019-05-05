陳健豪：美元回軟　即係要買金？

艾德證券期貨董事總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，上周市場焦點全集中在美元身上，美匯指數終於向上突破，升穿今年高位97.7並升至最高98.3水平。理論上，有利作進一步向上突破，惟美匯卻反而向下調整，市場完全沒有追買美元的氣勢，美元升勢是否已結束？



上周聯儲局議息，一如預期維持利率不變，主席鮑威爾於議息後記者會表示，目前聯儲局貨幣政策合宜，認為加息或減息的可能性並不大。鮑威爾又表示，雖然美國首季核心通脹意外疲軟，但相信通脹問題是暫時性和特殊的情況，認為其與聯儲局實施了的加息政策無關。



他認為，通脹走勢常有波動，而美國經濟中的閒置問題仍然會對通脹產生小規模的影響，指如果未來通脹頑固地高於或低於2%都會構成問題。不過，鮑威爾重申，考慮到美國經濟健康，該局預計低通脹問題將是暫時性的，未來將會上揚。



筆者預期，年中之前美國通脹會持續疲弱，令市場對聯儲局年內減息的預期繼續形成，預期未來聯儲局將進一步關注通脹數據並會成為一眾儲局委員的討論重點，甚至將成為每次新聞發布會對鮑威爾的問題重點。



由於環球經濟情況仍未有明顯改善，令聯儲局有更強理據將貨幣政策將維持按兵不動直到明年上半年，以使通脹能慢慢向上，確保金融市場穩定和回暖。



美匯指數強弱，直接影響一眾外幣以至金價走勢。事實上，金價於年初一度逼近去年高位1,367美元水平，但在1,350美元下方就行人止步，而在2至4月期間更隨美元走強而以一浪高於一浪形式反覆向下，最低一度跌到1,265美元水平才作出反彈。



到目前為止，金價仍未能確認已經見底，除非金價能守住1,265美元而未有創出新低，或在短時間內重新升穿1,290美元，可視之為金價見底信號，到時金價將重拾上升動力，可採逢低買入策略。

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