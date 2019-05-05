【星期一‧炒啲乜】買股票要睇重「人工智能」？

A股上周五一長假期，加上日股又齊齊休市，港股缺乏方向感，但外媒指中美貿易談判隨時再有突破性發展，又話本周五(10日)隨時簽得成協議，市場氣氛都唔算好差。



不過，聯儲局上周四雖然維持利率不變，惟鮑威爾在記者會上表示，目前聯儲局貨幣政策合宜，認為加息或減息的可能性並不大，令市場早前預期年內減息的憧憬破滅，美股應聲回落。



部署方面，今個星期宜關注A股復市後對港股氣氛之影響，以及市場重新關注中美貿易談判結果下，資金會選擇先行「過一過冷河」，還是趁恒指衝破三萬點關後順勢押注？相信答案都要等周一開市後才有結論。此前除忍一忍手外，亦不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，為投資做好備戰準備。





1、【鄺民彬：買唔到樓 至少掃啲地產股】

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2、【鄺紫珊：睇重人工智能 押注唔使頭痕】

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3、【陳建豪：美元回軟 即係要買金？】

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4、【趙文傑：到底乜嘢驅使聯儲局減息？係愛定...】

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5、【葉尚志：有內險破頂 仲值唔值得撐？】

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