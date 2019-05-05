積金局：善用「強積金基金平台」帶動收費下調

積金局主席黃友嘉在其網誌表示，當局於2012年11月實施僱員自選安排，截至今年3月底，市場上已有超過一半(269個)強積金成分基金減費，最高減幅近6成；自「預設投資」相關法例於2016年5月通過以來，已有超過四分一(138個)成分基金減費，可見「預設投資」為市場帶來指標作用。目前強積金的平均開支比率是1.52%，與10年前比較下降了超過23%，亦證明這些措施有一定成效。



當局上星期初剛推出一站式「強積金基金平台」，這網上工具讓計劃成員更方便比較強積金基金的收費及表現，並首次披露基金管理費的主要組成部分：分別為(一)行政費、受託人費及保管人費、(二)投資管理費及(三)保薦人費。解讀這些「拆細」後的收費有助計劃成員了解其投資及所接受的服務是否物有所值。



「強積金基金平台」將基金管理費拆細，放在陽光下，對受託人、服務提供者和打工仔來說是多贏方案。受託人和服務提供者將更易掌握市場的收費水平，從而因應自身的經營模式來調整個別的收費分項，以保持競爭力。從打工仔角度而言，他們會更清楚和容易掌握基金收費資訊，作出更符合個人需要的投資抉擇。



計劃成員在管理強積金投資方面可以從多個不同渠道行使「話事權」，例如可隨時轉移個人帳戶內的強積金，或透過「僱員自選安排」轉移供款帳戶內僱員部分的強積金等。事實上，現時8,933億港元強積金中，有大約7成是打工仔可自行運用「話事權」去作出適合自己情況的投資選擇。因此，當局鼓勵各位計劃成員好好運用該新平台，行使消費者權益，利用市場力量帶動收費下調。



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