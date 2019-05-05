港府：首批政府綠色債券周二起路演

財政司司長陳茂波在其網誌表示，金管局將於周二(7日)在港舉辦綠色金融論壇，而政府綠色債券計劃下的首批債券，亦會同日開始路演。



證監會亦緊接在周四(9日)與內地及歐盟代表進行監管機構會議，匯集三方相關政策制定者與監管機構及金融穩定委員會氣候相關財務披露工作小組，就綠色金融的未來發展及共同協作等議題進行討論。



他指出，港府過去幾年大力推動綠色金融發展，去年在港安排和發行的綠色債券集資總額達到110億美元，相等於2017年的三倍多。香港作為全球領先的金融中心之一，可以發揮積極及重要角色，大力推動綠色金融發展。



他續稱，金融是為服務實體經濟，當推動綠色及可持續的經濟發展模式時，金融服務亦應具備這兩個元素，引導資金流向合適的方向。而發展綠色金融已被廣泛視為應對氣候變化挑戰不可或缺的工具之一，經合組織(OECD)估計，2016年至2030年間，全球每年需要高達近7萬億美元資金，投放在世界各地的綠色基礎建設。



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