港股前瞻：連敬涵料恒指未能企穩三萬點

美股道指上周五收市升197點，不過滙盈資產管理董事總經理連敬涵表示，美股上升無助帶動港股於周一向上，主要因為環球經濟疲弱，無論中國、美國、歐洲的股市都缺乏利好消息刺激，預期恒指或於29,800點至29,900之間徘徊。



他解釋，雖然恒指上周五在三萬點以上收市，但成交金額僅600至700億港元，不能夠為大市的氣氛作準確的參考。明日內地將公布財新綜合採購經理人指數等數據，市場普遍預測數據不會太好，內地A股或會「借勢跌一跌」，港股很大機會跟隨，成交額或重返900億元水平。他指出，始終現時似是熊市B浪，建議投資者不宜太勇，買股票不宜重倉。



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