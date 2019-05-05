港股前瞻：譚朗蔚看好汽車及物業管理板塊

獨立股評人譚朗蔚表示，港股在整個4月可謂缺乏方向，恒指整月在29,400至30,800點之間上上落落，成交相對淡靜。可是明日內地A股在長假期後復市，帶動成交額上升，港股有望高開，加上上周五美股高收，如恒指在30,200的關口「跌唔落」，港股有望尋回上升的方向。



板塊方面，他看好汽車股，因為月頭有汽車銷售數據出爐，市場對相關數字有憧憬，可望帶動車股向上。另外，上周亦見物業管理相關股份整固後向上，升勢可望在短期內延續。



重磅股方面，他看好友邦保險(01299)，因為在圖表技術分析上，該股擺脫了橫行的區間向上突破。另外滙豐控股(00005)有業績支持，股價有望再上。至於「股王」騰訊(00700)早前則炒完政策放寬的憧憬，短期內或見獲利回吐。



─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html